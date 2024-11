«Buy now, pay later»

Klarna ist einer von vielen Zahlungsdienstleistern. Powerpay und Cembra Pay sind weitere. Sie alle bieten das an, was man auch «Buy now, pay later» nennt. Also die Möglichkeit, etwas zu kaufen und erst später dafür zu bezahlen.



Unter Umständen auch dann, wenn man sich das neue Top oder die Designertasche eigentlich gar nicht leisten kann.