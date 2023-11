Anders im europäischen Ausland. EU-Bürgerinnen oder Tochterfirmen von Unternehmen mit Sitz in der EU müssten sich auch an die Sanktionen halten, wenn sie sich nicht in der EU befinden. «Schweizer Staatsangehörige, die in Dubai arbeiten, können sich hingegen um die Schweizer Gesetzgebung foutieren», sagt Classen. «Das nagt an der politischen Glaubwürdigkeit der Schweiz.»