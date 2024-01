Müller hat inzwischen seinen Ausweis. Vor demselben Problem steht aber nun sein Taxifahrerkollege Alessio Sägesser, ehemaliger Gemeindepolizist in einer Zürcher Gemeinde. Er heisst in Wirklichkeit anders. Am 27. Februar steht sein eineinhalbstündiger Sprachtest an. Kostenpunkt? 250 Franken. Seine Muttersprache ist «Bärndüütsch».