Mit Magen- und Darmspiegelungen kann man in der Schweiz offenbar richtig reich werden. Die Magen-Darm-Spezialisten, die diese anbieten, verdienen so viel wie keine andere Ärztegruppe. Ihr mittleres Nettoeinkommen liegt bei 447’896 Franken. Das heisst, die Hälfte der Ärzte dieser Fachrichtung verdient weniger, die andere Hälfte mehr.