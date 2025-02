Der Preisüberwacher hat dafür eine Umfrage an 67 Spitälern gemacht und bei einem Knieprothesenmodell einen besonders krassen Fall festgestellt: Im einen Spital kostete die Prothese 929 Franken, im anderen 5700 – also das Sechsfache. Der Unterschied sei deutlich zu gross, schrieb Preisüberwacher Stefan Meierhans in einer Kolumne im «Blick». Zumal man auch bei anderen untersuchten Implantaten teils grosse Preisunterschiede fand. Zum Beispiel bei einem Herzschrittmacher: Im einen Spital kostete er 1200 Franken, im anderen 5405.