Guter Rat ist teuer, sagt ein Sprichwort. Im Zeitalter von halluzinierenden Chatbots, KI-Büchern und unendlichen Onlineinformationen gilt das mehr denn je. Wer sich gegen die nächste Grippewelle wappnen will, findet unzählige Tipps.
Doch was taugen sie? Wir haben sieben Ratschläge ausgewählt und Jakob Nilsson, Facharzt für Immunologie am Universitätsspital Zürich, vorgelegt. Er und sein Team haben für den Beobachter die Studienlage geprüft. In die Auswahl kamen nur hochwertige, wissenschaftlich fundierte Studien.
Partnerinhalte