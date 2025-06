Erst kürzlich berichtete der Beobachter über einen Fall, in dem der Chatbot von Ricardo eine falsche Auskunft gegeben hatte. Auch der «Tages-Anzeiger» machte einen Fall öffentlich, in dem sich der Salt-Chatbot geirrt hatte. Weder Ricardo noch Salt wollten für den Fehler einstehen. Beide Unternehmen machten geltend, dass sie ihre Haftung in den allgemeinen Geschäftsbedingungen ausgeschlossen hätten.