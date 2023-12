Ihnen sind Rücksendungen schon seit langem ein Dorn im Auge. Mit dem boomenden Onlinehandel hat sich auch deren Anzahl in den letzten Jahren vervielfacht. Besonders hoch sind sie im Modebereich. Das, weil sich die Umkleidekabinen vom Laden in die Wohnzimmer der Kundinnen und Kunden verlegt haben. In Einzelfällen beträgt die Retourenquote hier bis zu 75 Prozent. Im Schnitt liegt sie laut dem deutschen Detailhandelsforscher EHI bei 26 bis 50 Prozent.