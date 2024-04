So dem Teenager

Bäume entnehmen der Luft Kohlendioxid und wandeln es in Sauerstoff um. Gibt es mehr Bäume, sinkt also der CO₂-Gehalt in der Atmosphäre. Das wirkt dem Treibhauseffekt entgegen, der unser Klima aufheizt. Von daher ist es nicht falsch, wenn wir versuchen, unsere CO₂-Emissionen zu kompensieren, indem wir Bäume pflanzen.