Urwald ist, wenn der Mensch nicht eingreift

Lediglich drei Gebiete erfüllen hierzulande die Kriterien, die die Ministerkonferenz zum Schutz der Wälder in Europa 1996 dafür festgelegt hat. Demnach ist ein Urwald «ein Waldgebiet, das nie durch menschliche Eingriffe gestört wurde und in seiner Struktur und Dynamik die natürliche Entwicklung zeigt». Neben dem Bödmerenwald, so gross wie 400 Fussballfelder, trifft das noch auf zwei kleinere Flächen in Graubünden und im Wallis zu (siehe weiter unten).