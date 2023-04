Maria Mostafavi ist froh, dass sie die Zeit im Asylzentrum hinter sich lassen konnte. Mittlerweile besucht die 18-Jährige das Gymnasium und lebt in einer WG am Fuss des Zürcher Üetlibergs. Einmal wöchentlich geht sie zur Therapie. Doch zu Hause fühlt sie sich nicht. Zu gross ist die Angst vor einem plötzlichen Transfer am nächsten Tag. «Ich weiss nie, wann das Telefon klingelt und es wieder so weit ist.» Sie hofft, dass sie in der Schweiz bleiben kann, um nach der Matura zu studieren. Ihr Traum ist es, Herzchirurgin zu werden. «Dann kann ich nach Griechenland oder Afrika reisen und Menschen helfen, die in grosser Not sind.»