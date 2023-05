Also nahm sein Vater eine Stelle bei einem amerikanischen Fahrdienst an. Eine Weile verdiente er gutes Geld, doch dann erfuhren die Taliban vom Geschäft mit den ungläubigen Christen. Sie verwarnten die Sünder erst, drohten aber bald mit Mord am jüngsten Kind. Von da an stand fest: Ein Leben in Frieden würde nicht mehr möglich sein. Die Afzalis mussten weg. So schnell es ging, so weit sie konnten.