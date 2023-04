Im letzten Herbst führte das Staatssekretariat für Migration einen neuen Arbeitsbegriff zur Unterscheidung verschiedener Betreuungsgruppen in den Bundesasylzentren ein; die selbstständigen unbegleiteten minderjährigen Asylsuchenden (SUMA). Das sind unbegleitete minderjährige Asylsuchende (UMA) im Alter von 16 bis 18 Jahren. Wegen ihres angeblich hohen Reifegrads werden sie weniger intensiv betreut, leben teils in anderen Unterkünften als die jüngeren Asylsuchenden und bekommen keine Möglichkeit auf Bildung.



Beobachter: Herr Walter, in der Öffentlichkeit war der SUMA-Status bisher nicht bekannt. Selbst Organisationen im Asylbereich wurden davon überrumpelt. Wie erging es Ihnen?

Lionel Walter: Wir haben davon gehört. Als Dachorganisation im Asylbereich sind wir in regem Austausch mit verschiedenen Akteuren und den Behörden. Über die Auswirkungen des Status wurden wir hingegen nicht systematisch informiert.