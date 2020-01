Die Ladestation beim Schloss Laufen gehört dem Zürcher Energiedienstleister Energie 360°. «Die Städelis nutzten eine Schnellladestation. Unsere Preise sind marktüblich, an Schnellladestationen aufgrund der höheren Leistung allerdings höher als an langsameren Elektrotankstellen Solarstrom fürs Elektroauto So amortisieren Sie Ihre Fotovoltaikanlage », heisst es dort. Schnellladestationen seien darauf ausgerichtet, in möglichst kurzer Zeit viel Strom zu liefern. Längeres Parkieren sei an diesen Stationen nicht vorgesehen.