Ihr Problem sind aber nicht die Pendler. Wie wollen Sie endlich mehr Menschen in der Freizeit in die Bahn bringen?

Wir müssen flexibler werden mit unseren Angeboten. Damit haben wir bereits begonnen. Zum Beispiel planen wir mehr direkte Verbindungen von den Zentren in die Freizeitregionen. Am Wochenende soll es einen anderen Fahrplan geben als unter der Woche. Wo wir das heute schon machen, haben wir grossen Erfolg.