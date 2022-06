Jedes Jahr ein bisschen

Konkret gibt es ab Fahrplanwechsel im Dezember 2022 am Samstag und am Sonntag neu zwei direkte Intercity-Verbindungen von Genf über Bern und Zürich nach Chur – bisher mussten die Reisenden dafür in Zürich umsteigen. Ausserdem gibt es einzelne neue Intercity-Züge am Freitagnachmittag von Zürich nach Lugano und am Sonntagnachmittag in der Gegenrichtung. Das ist alles.