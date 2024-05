Fachleute sprechen von «Zweckentfremdung von Alltagsdarstellungen»: Gemeint sind Fotos von Kindern, die Eltern sorglos in sozialen Medien posten – und die später in den Händen von Pädokriminellen landen.



Oft teilen Eltern die Bilder aus Freude an einer lustigen Alltagssituation, aus Stolz oder um sich über Probleme auszutauschen. Das Problem dabei: Eltern markieren die Bilder ihrer Kinder mit Hashtags wie #mutterliebe, #mamaundsohn oder #mutterundtochter.



Jetzt zeigt eine Auswertung der Hochschule Macromedia Hamburg, die in der Zeitschrift «Kriminalistik» publiziert wurde: In 1000 Instagram-Beiträgen, die nach 20 einschlägig bekannten Hashtags analysiert wurden, fanden die Forscher 810 Ganzkörperaufnahmen von Kindern. 28,9 Prozent von diesen sind komplett unbekleidet.