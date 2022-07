Erst sind sie über beide Ohren verliebt, dann die Trennung. Doch die will er nicht wahrhaben. Er beginnt, sie zu verfolgen, zu stalken.



Er kassiert in der realen Welt ein Annäherungsverbot, macht dann einfach in der virtuellen weiter. Via Dating-Portale hetzt er seiner Ex liebeswillige Männer auf den Hals, die nachts um halb eins bei ihr vor der Türe stehen.



Ein Fall von Cyber-Stalking. Was kann man dagegen tun, wie sich wehren? Gibt es eine gesetzliche Handhabe gegen Verfolgung und Belästigung im Netz?



Eric Facon spricht darüber der Autorin Andrea Haefely und Katharina Siegrist vom Beratungsdienst des Beobachter.