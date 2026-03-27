Gewaltopfer wird bedroht – und nicht ernst genommen
Eine Frau entgeht einer Vergewaltigung, danach stellt der Täter ihr und ihren Kindern nach. Erst später erfährt sie vom wahren Gewaltpotenzial des Mannes. Sie kämpft bis heute darum, dass man ihr glaubt. Der Podcast zu diesem Fall.
Isabel Koch (Name geändert) lernt auf einer Party einen Mann kennen. Zwischen den beiden entsteht schnell eine enge Freundschaft. «Er war wie ein Seelenverwandter», sagt die Baslerin, «wir konnten über alles reden». Doch der vermeintliche Freund hat zwei Gesichter: Er macht sich die Vertrautheit zu Koch zunutze und versucht zweimal, die Frau zu vergewaltigen.
Nach der Tat lauert er seinem Opfer und ihren Kindern auf, doch die Polizei tut wenig, um sie zu schützen. Wie nötig das gewesen wäre, wird erst klar, nachdem sich der Mann das Leben genommen hat: Isabel Koch findet heraus, dass er schon mehrfach in Verfahren wegen sexueller Übergriffe und Gewalt gegen Frauen verwickelt gewesen war. Nun kämpft die 37-Jährige an mehreren Fronten dafür, dass man ihr glaubt – wenigstens nachträglich.
«Gewaltopfer wird bedroht – und nicht ernst genommen» ist die neuste Folge unserer Podcast-Reihe «Der Fall». Autor Daniel Benz und Rechtsexpertin Katharina Siegrist erläutern die Hintergründe zur Geschichte und Isabel Koch schildert aus erster Hand, was sie erlebt hat.
In dieser Folge moderiert zum ersten Mal Jasmine Helbling. Sie und Eric Facon betreuen die «Der Fall»-Reihe künftig gemeinsam und moderieren im Wechsel.
Der Podcast «Der Fall» lehnt sich an die gleichnamige Beobachter-Rubrik an. Gastgeber Eric Facon und Gastgeberin Jasmine Helbling unterhalten sich darin mit den Autorinnen und Autoren über die bewegenden Geschichten: über einen Konflikt in der Nachbarschaft etwa, der wegen einer vermuteten Überwachungskamera eskaliert. Oder über einen Flüchtling, der gebüsst wurde, weil er keinen Ausweis hatte.
Der Podcast ist nicht einfach eine vorgelesene Version des Heftformats. Er beleuchtet die Hintergründe und Fragen, mit denen die Schreibenden konfrontiert waren. Im Gespräch mit Eric Facon oder Jasmine Helbling erzählen sie auch, wie sie zu den Geschichten kamen, über Schwierigkeiten bei der Recherche oder wie die Geschichte weiterging, nachdem sie im Beobachter erschienen war. In jeder Folge erklärt zudem eine unserer Rechtsberaterinnen juristische Fragen rund um die Fälle und ordnet sie rechtlich ein.
Verantwortlich für den Podcast ist der Journalist Eric Facon, eine bekannte Stimme von Radio SRF. Er war mehrfach auf der Shortlist für den «Kulturjournalisten des Jahres». Nun hat er sich als Podcaster einen Namen gemacht – unter anderem mit dem «Kulturstammtisch», einer Diskussionsrunde, für die er seit 2008 verantwortlich zeichnet, oder dem Hörstück «D Rosmarie und mir» über den bekannten Song von Polo Hofers Band Rumpelstilz.
Den Beobachter-Podcast «Der Fall» finden Sie auf allen gängigen Podcast-Plattformen.
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