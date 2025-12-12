Swica wirft krebskranker Wirtin Betrug vor
Franziska Servalli lebt ihren Traum vom eigenen Grotto, als sie die niederschmetternde Diagnose erhält. Dann behauptet ihre Versicherung, sie habe Betrug begangen. Der Podcast zu diesem Fall.
Als die Wirtin Franziska Servalli an Krebs erkrankt, denkt sie erst noch: «Immerhin ist das Finanzielle geregelt.» Doch dann verweigert ihr die Swica plötzlich die Krankentaggelder – und wirft ihr Betrug vor. Schwer krank, muss sie gegen Versicherung und Behörden kämpfen. Und bald um die Existenz. Doch schliesslich schafft sie die Wende.
«Swica wirft krebskranker Wirtin Betrug vor» ist die neuste Folge unserer Podcast-Reihe «Der Fall». Moderator Eric Facon spricht mit Autor Raphael Brunner und Rechtsexpertin Katrin Reichmuth über die Hintergründe.
Der Podcast «Der Fall» lehnt sich an die gleichnamige Beobachter-Rubrik an. Gastgeber Eric Facon unterhält sich darin mit den Autorinnen und Autoren über die bewegenden Geschichten: über einen Konflikt in der Nachbarschaft etwa, der wegen einer vermuteten Überwachungskamera eskaliert. Oder über einen Flüchtling, der gebüsst wurde, weil er keinen Ausweis hatte.
Der Podcast ist nicht einfach eine vorgelesene Version des Heftformats. Er beleuchtet die Hintergründe und Fragen, mit denen die Schreibenden konfrontiert waren. Im Gespräch mit Eric Facon erzählen sie auch, wie sie zu den Geschichten kamen, über Schwierigkeiten bei der Recherche oder wie die Geschichte weiterging, nachdem sie im Beobachter erschienen war. In jeder Folge erklärt zudem eine Rechtsberaterin – Katharina Siegrist oder Katrin Reichmuth – juristische Fragen rund um die Fälle und ordnet sie rechtlich ein.
Verantwortlich für den Podcast ist der Journalist Eric Facon, eine bekannte Stimme von Radio SRF. Er war mehrfach auf der Shortlist für den «Kulturjournalisten des Jahres». Nun hat er sich als Podcaster einen Namen gemacht – unter anderem mit dem «Kulturstammtisch», einer Diskussionsrunde, für die er seit 2008 verantwortlich zeichnet, oder dem Hörstück «D Rosmarie und mir» über den bekannten Song von Polo Hofers Band Rumpelstilz.
Den Beobachter-Podcast «Der Fall» finden Sie auf allen gängigen Podcast-Plattformen.
