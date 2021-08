Bundesrat und Parlament haben im Dezember 2020 beschlossen, dass neu auch gleichgeschlechtliche Paare zivil heiraten können. Drei verschiedene Komitees mit Parlamentariern aus CVP/Die Mitte, EDU, EVP und SVP haben dagegen das Referendum ergriffen. Dieses kam am 27. April 2021 zustande.



Die Gegner der Vorlage wollen die Ehe der Lebensgemeinschaft von Mann und Frau vorbehalten. Nur diese Verbindung könne sich fortpflanzen und sei darum – gegenüber anderen Lebensmodellen – zu schützen.



Besonders kritisiert wird die Samenspende für verheiratete lesbische Paare, die bei der Ehe für alle möglich sein wird. Dies führe zu einer gesetzlich vorgesehenen Vaterlosigkeit und Identitätsproblemen bei den betroffenen Kindern.



Auch die Verfassung werde verletzt, weil gemäss dieser die medizinisch unterstützte Fortpflanzung nur bei Unfruchtbarkeit oder der Gefahr einer schweren Krankheit erlaubt sei. In Bezug auf lesbische Paare würde die Norm nun unrechtmässig erweitert.



Die Gegner befürchten auch, dass – sollte die Gesetzesänderung angenommen werden – als nächstes weitere Forderungen laut werden – so nach der Eizellenspende oder der Leihmutterschaft.