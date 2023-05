Der Gegenvorschlag war offenbar griffig genug: Am 5. Oktober 2022 erklärte das Initiativkomitee der Gletscherinitiative, dass es seine Initiative bedingt zurückziehe – sofern das Gesetz an der Urne angenommen wird. Mit dem KIG sei ein «wirksamer und rascher Klimaschutz in der Schweiz möglich».