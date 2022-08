Warum wollen das die Befürworterinnen und Befürworter?

Obligationen sind Wertpapiere, die von Unternehmen und Banken ausgegeben werden, aber auch vom Staat, in der Schweiz also von Bund, Kantonen und Gemeinden. Die Herausgeber beschaffen sich so Fremdkapital, mit dem sie wirtschaften können. Als Gegenleistung zahlen sie einen Zins auf das geliehene Geld. Die meisten Obligationen haben dabei eine festgeschriebene Laufzeit. Das heisst, man bekommt das Geld zum Beispiel nach zehn Jahren zurück.



Bei Obligationen fällt die Verrechnungssteuer auf den Zins fällt jedoch nur an, wenn sie in der Schweiz ausgegeben werden. Das schade der Schweizer Wirtschaft, finden der Bundesrat und die Mehrheit des Parlaments. Denn es führe dazu, dass viele Schweizer Unternehmen ihre Obligationen in Ländern ausgeben, die keine Verrechnungssteuer erheben. Schweizer Obligationen seien für alle Beteiligten mit Aufwand verbunden. So müssen Anlegerinnen und Anleger aus dem Ausland ein Rückerstattungsgesuch stellen, damit sie die Verrechnungssteuer zurückerhalten. Der Obligationenmarkt in der Schweiz sei deshalb wenig entwickelt. Damit gingen auch Arbeitsplätze und Abgaben ans Ausland verloren.