Wie er den direkten Sprung vom Stöckli an die Spitze der Elcom schaffte, will Werner Luginbühl nicht sagen, nur so viel: «Ich erwähnte einmal gegenüber jemandem, dass dieser Job mich auch interessieren würde. Später wurde ich angefragt.» Von wem? «Das zuständige Departement muss entscheiden, ob es das sagen will.»