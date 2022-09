«Was gibt es Demokratischeres?»

Der Motionär Christian Heydecker sieht das naturgemäss anders: Er will in der Kantonsverfassung nur das Notwendigste festschreiben, den Rest in einem Gesetz. Es brauche in der Sache einen «Neustart», erklärte er in der Kantonsratsdebatte vom 12. September, sprich: eine erneute Volksabstimmung: «Und was gibt es Demokratischeres, als das Volk zu befragen?» Eine Spezialkommission des Schaffhauser Kantonsrats muss sich nun noch einmal über den Verfassungsartikel beugen. Grundlage sind die minimalen Vorgaben, die FDP-Mann Heydecker vorschlägt. Die vom Volk angenommenen Bestimmungen spielen darin keine Rolle mehr.