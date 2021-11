Frau Jansen, Sie sperren sich dagegen. Liegt es daran, dass Ihnen die aktuelle Situation – die milliardenschwere Umverteilung von Reich zu Arm Ungleichheit in der Schweiz «Vermögen ist klebrig wie Caramel» – ganz gut entspricht?

Jansen: Ich will würdige und lebenslange Renten für alle. Dafür braucht es keine Rentenaltererhöhung, sondern eine schrittweise Umlagerung von der zweiten in die erste Säule. Für die kurzfristige Finanzierung der AHV sehe ich entweder eine Erbschaftssteuer, zusätzliche Bundesgelder oder eine AHV-Abgabepflicht auf Kapitaleinkommen.

Müller: Die Vorschläge der Jusos gehen auf Kosten des Mittelstands und der jungen Menschen in diesem Land. Sie haben keine anderen Ideen, als zu sagen, es braucht mehr Geld, das in das strukturell defizitäre System gepumpt wird.

Jansen: Ihr habt keine anderen Ideen, als zu sagen, die Menschen müssen immer länger arbeiten. Viele Menschen über 50 finden keinen Job. Ein höheres Rentenalter führt nicht dazu, dass es mehr Jobs gibt, sondern dass mehr Leute kurz vor der Rente in der Arbeitslosigkeit landen.

Müller: Es ist ein Fakt, dass wir in den nächsten 25 Jahren ein kumuliertes Defizit von 200 Milliarden in der AHV haben. Du studierst doch Wirtschaft im Nebenfach.

Jansen: Nicht im Nebenfach.

Müller: Noch besser. Um dieses Defizit zu beheben, ist eine Rentenaltererhöhung die nachhaltigste Übung. Sie verteilt die Kosten fair auf alle Generationen und macht kurzfristige politische Hauruckübungen unnötig. Ich will ein Nachhaltigkeitsziel für die AHV: netto null Defizit.