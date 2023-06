Kontextualisierung reicht nicht

Auf die Frage, ob eine Kontextualisierung, also die Einordnung früherer Inhalte in die Gegenwart, zur Aufklärung von Raiffeisens Vergangenheit reicht, meint Fässler: «Als Historiker bin ich nicht der Meinung, dass immer alles wegmuss. Eine Kontextualisierung ist in gewissen Fällen also eine akzeptable Lösung. Doch in diesem Fall wird es schwierig.»