Wie viel wird das kosten?

Ein zentraler Punkt der Initiative ist das Recht, selbständig zu entscheiden, wo und wie man wohnt. Heute leben in der Schweiz rund 150’000 Menschen mit Behinderung in Heimen. Viele davon nicht freiwillig, oft weil es an Alternativen fehlt. Weitere Forderungen sind weniger Diskriminierungen im Alltag und mehr bezahlte Assistenz. Wie viel das alles kosten würde, ist schwer abschätzbar. Im Initiativtext steht jedoch ausdrücklich, dass Änderungen nur «im Rahmen des Verhältnismässigen» durchgeführt werden sollen.