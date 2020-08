Im zwölfseitigen Konzept mit insgesamt 27 Seiten Anhängen ist detailliert aufgeführt, was das VBS bis zur Abstimmung am 27. September unternehmen will, um den Sechs-Milliarden-Kredit für die neuen Kampfjets in trockene Tücher zu bringen. Der Beobachter hat sich im Rahmen des Öffentlichkeitsgesetzes Zugang zum Dokument verschafft. Es ist – entgegen den Absichtserklärungen des VBS – das Drehbuch für eine perfekt orchestrierte und getaktete Kampagne.