Der Trick ist uralt und jedem geläufig, der schon einmal ein paar Stunden in einem Ratssaal verbracht und einer politischen Debatte zugehört hat: Wenn man einen Vorschlag eines politischen Gegenspielers auf keinen Fall in einem Gesetz haben will, lobt man in einer ersten Phase das Bemühen des Initianten und betont, wie wichtig die Vorlage sei. In Phase 2 zerpflückt man das Vorhaben Punkt für Punkt und erklärt, warum die Vorlage eben gerade nicht zum Ziel führt. Und schliesslich bringt man in Phase 3 einen Gegenvorschlag ein, der dermassen absurd ist und die Sache ins Gegenteil verkehrt, dass sich Gegnerinnen und Befürworter der ursprünglichen Formulierung zusammenschliessen und die Sache mit einer satten Mehrheit beerdigen.