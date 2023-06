Soziale Projekte im Fokus

Blick auf die Uhr. «Ou, jetzt sind wir knapp!» Er kippt den Kaffee auf ex, schnappt sein Gepäck und eilt in Richtung St.-Ursen-Kathedrale. Thema to go: Spichigers politisches Engagement. Bei Kriegsausbruch sammelte er 10’000 Franken für die Ukraine, kurz darauf sorgte er für Schlagzeilen – und Irritation –, weil er den Cervelat mit einem Markeneintrag als Kulturgut schützen wollte. Seit diesem Jahr stehen soziale Projekte im Fokus: psychologische Hilfe für Kinder und Jugendliche, ein Teuerungsausgleich für AHV- und IV-Rentnerinnen.