Bei Matt, wie ihn seine Freunde nennen, spannt sich das Hemd genau an den richtigen Stellen, wie bei vielen Freisinnigen. Er stählt sich dafür dreimal in der Woche im «House of Pain». So nennt er sein Fitnessstudio. «Damit es nicht weiter in den Süden geht», sagt Müller – und tätschelt seinen Bauch. Das ist stark untertrieben: Müller stemmt Hanteln, die der Journalist nicht einmal mit beiden Händen vom Boden heben kann.