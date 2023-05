Über zwei Millionen Menschen leben in der Schweiz, die keinen Schweizer Pass haben und weder wählen noch abstimmen dürfen. «Das ist eine unvollständige Demokratie Immer weniger Stimmberechtigte Herrschaft des halben Volkes », finden die Mitglieder des Vereins Aktion Vierviertel. Sie haben am Dienstag mit einer Pressekonferenz in Bern eine Volksinitiative lanciert, welche die Einbürgerung von Ausländerinnen und Ausländern erleichtern soll.



Wer seit fünf Jahren in der Schweiz lebt, «Grundkenntnisse einer Landessprache» besitzt und nicht zu einer längeren Gefängnisstrafe verurteilt wurde, soll auf Wunsch den Schweizer Pass bekommen, fordert die Demokratie-Initiative. Damit würden die Hürden deutlich gesenkt.