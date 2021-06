Uber-Fahrer in der Schweiz sollten weiterhin als Selbständige betrachtet werden, daran hält Uber fest. Die Anerkennung der Fahrer in Grossbritannien als «Workers» ändere daran nichts. «Diesen Status gibt es nur in UK. Er lässt sich nicht einfach auf andere Länder übertragen», sagt Uber-Sprecher Tobias Fröhlich. Uber argumentiert, ohne Arbeitsverpflichtung bestehe auch kein Arbeitsverhältnis. Uber mache keine Vorgaben dazu, wann, wo, wie lange oder wie oft ein Fahrer die App benutzen soll.

An neuen Lösungen zeigt sich Uber aber interessiert. «Politische und gesellschaftliche Akteure in der Schweiz führen Diskussionen über einen geeigneten Rahmen für die neuen Arbeitsformen. Wir möchten dazu beitragen», so Fröhlich. Man wolle «Selbständigen» helfen, von den technischen Fortschritten wie von einer besseren Absicherung zu profitieren.