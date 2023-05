Jeden Monat ziehen Corona-Massnahmen-Gegner an meinem Fenster vorbei und demonstrieren für die Einhaltung der Grundrechte. Sie sind nicht allein. Auch gegen Rassismus, für Gleichberechtigung oder fürs Klima wird demonstriert. In Luzern hat sich die Zahl der Kundgebungen seit 2015 versiebenfacht.



Auch in Bern, Zürich und Basel gehen immer häufiger Leute auf die Strasse. Parallel steigt dort die Zahl der Eskalationen. Woher kommt diese Wut? Und was lässt sich dagegen unternehmen?