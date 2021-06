Dabei postete der auch in der Schweiz bekannte aserbaidschanische Erdölkonzern Socar Aserbaidschan Umstrittene Schweizer Geschäfte wiederholt Kriegspropaganda in den sozialen Medien. Auf Twitter steht über einem Foto des Präsidenten Ilham Alijew, der seine rechte Hand nach oben streckt: «Zum Sieg! Unsere Stärke liegt in unserer Einheit!»