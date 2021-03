Beobachter: Die Schweiz ist stolz auf ihre Demokratie. Frauen dürfen aber erst seit 50 Jahren abstimmen, Ausländer gar nicht. Sind wir heute eine echte Demokratie?

Martina Mousson: Demokratie ist ein verhandelbarer Begriff, das war schon in der Antike so. Gründerväter wie Aristoteles würde man heute vielleicht alte weisse Männer nennen. Sie beschworen ein hohes Ideal, lebten aber eigentlich in einer sexistischen Sklavenhalter-Demokratie. Die Legitimation demokratischer Entscheidungen steht und fällt mit der Menge an Menschen, die mitreden dürfen, und dem Umgang mit Minderheiten. Per Definition ist die Schweiz eine echte Demokratie. Trotzdem blickt sie auf einiges zurück, was wir heute nicht mehr demokratisch nennen würden.