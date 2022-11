Das siebte Jahr in Folge keine höheren Ticketpreise für Bahn und Bus. Das verkündete die ÖV-Branche im Herbst mit Stolz. Wenn man die Reise im Zug mit der Fahrt im Auto vergleicht, sieht es allerdings anders aus. Dann ist der ÖV in den letzten Jahren deutlich teurer geworden. Das zeigt eine Berechnung des Preisüberwachers.



Ein Retourbillett kostet heute über 80 Prozent mehr als noch vor 30 Jahren. Mit dem Auto unterwegs zu sein, hat sich in der gleichen Zeit hingegen um nur 30 Prozent verteuert. Die allgemeine Teuerung betrug knapp 40 Prozent (siehe Grafik). ÖV-Tickets haben sich somit klar stärker verteuert als der durchschnittliche Schweizer Warenkorb, die Fahrt im Auto ist im Vergleich dazu sogar günstiger geworden.



Erst mit den höheren Benzinpreisen hat sich die Schere dieses Jahr zum ersten Mal wieder ein kleines bisschen geschlossen. Der Unterschied aber bleibt gross.