Sehr vermögende Privatpersonen haben ein Problem, das sich den allermeisten Leuten nie stellen wird: Sie wollen sicher sein, dass das eigene Vermögen unter allen Umständen in der Familie bleibt und nur die eigenen Nachkommen davon profitieren können – am besten noch steuerlich optimiert. Dazu wurde in der Schweiz ab dem 17. Jahrhundert das Rechtskonstrukt «Familienfideikommiss» verwendet. So konnten Herrschaftsfamilien ihre Ländereien, Gutshöfe und Schlösser an sich binden und unliebsame Erben ausschalten.