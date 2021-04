Die Spurensuche nach den Hintergründen von Vision Konsum führt ebenfalls zu ihm. Frehner galt in seiner Zeit in Bundesbern als Mann, der sein Nationalratsmandat zum Geschäftsmodell machte. Die «NZZ am Sonntag» bezeichnete den Juristen einmal als Opportunisten, der sich auch mal von der Parteilinie abwende, «um seinen Mandanten zu gefallen». Frehners Portfolio an Mandaten umfasste während seiner Zeit im Parlament ein ausgesprochen breites Spektrum. Er lobbyierte unter anderem für Krankenkassen, die Pharmaindustrie, Softdrinks, Spirituosen und Tabak. Die letzten beiden führte er dabei in der IG Genuss zusammen. Mindestens einmal pro Jahr lud er als deren Präsident zu einem Parlamentarieranlass. Ganz am Ende seiner letzten Legislatur tauchte Vision Konsum zum ersten Mal in seiner Liste der Interessenbindungen auf.