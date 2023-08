Welche mutigen Menschen haben Sie besonders beeindruckt?

All die Menschen, die einmal für den Prix Courage nominiert waren oder aktuell dafür nominiert sind. Etwa Natallia Hersche, die sich in Belarus sogar noch in Haft für ihre Rechte und jene der Mitinsassinnen eingesetzt hat. Oder Cindy Kronenberg, die nicht nur das schreckliche Erlebnis einer Vergewaltigung verarbeitet hat, sondern sich nun für Opfer von Sexualverbrechen einsetzt. Oder Nadya und Candid Pfister, deren Kind sich nach wochenlangem Cybermobbing das Leben genommen hat. Diese Menschen erlebten alle furchtbare Situationen. Ich bewundere es, dass sie trotzdem den Mut hatten, an die Öffentlichkeit zu gehen und zu sagen: Wir müssen etwas unternehmen, damit so etwas nicht wieder geschieht. Damit setzt man sich auch dem Unverständnis von gewissen Leuten und der kritischen öffentlichen Diskussion aus.