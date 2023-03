Am 23. März wird Natalie Urwyler den mit 100'000 Franken dotierten Doron-Preis bekommen, der seit 38 Jahren für ausserordentliche Leistungen in den Bereichen Kultur, Gemeinwohl und Wissenschaft vergeben wird. «Mit der Gründung der Organisation StrukturELLE, die Projekte zur Umsetzung der Gleichstellung fördert, leistet Natalie Urwyler einen entscheidenden Beitrag zur Überwindung struktureller Ungleichbehandlungen von Frauen», so der Stiftungsrat.