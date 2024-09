«Als ich kürzlich mit meinem Mami zum Brunch zusammensass, fiel das Gespräch aufs altbekannte Thema Wohnungssuche. Ich hatte mich eben erst auf eine der seltenen bezahlbaren Neubauwohnungen in Zürich beworben und mich nicht zum ersten Mal gewundert, was man da eigentlich alles für persönlichste Daten angeben muss. Mein Mami brummte zustimmend: «Echt Wahnsinn, was die alles fragen dürfen. Das wär auch mal eine Geschichte ...» Tags darauf im Büro kam mir das wieder in den Sinn. Ich begann zu googeln, und zu meiner Verblüffung stellte ich schnell fest: Dafür gibt es ja Regeln – und keiner hält sich dran.»