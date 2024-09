Warum das wichtig ist: Wer in der Schweiz eine Verfassungsänderung an die Urne bringen will, muss dafür in 18 Monaten 100'000 gültige Unterschriften sammeln. Das ist ein enormer organisatorischer Aufwand – und darum sammeln verschiedene Unternehmen diese auch professionell. Doch jetzt, da die Bundesanwaltschaft gegen mehrere dieser Anbieter wegen Verdachts auf Wahlfälschung ermittelt, steht dieses System massiv in Frage. Grosser Unmut schlägt auch der Bundeskanzlei entgegen, die die Öffentlichkeit erst informierte, nachdem Journalisten über diesen potenziellen Demokratie-GAU berichtet hatten.