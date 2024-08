Ich auch nicht. Aber in den letzten Monaten bin ich richtig Fan geworden. Die Berichte der Finanzkontrolle sind nämlich etwas vom Lesenswertesten, was Bundesbern so zu bieten hat. Der Name ist Programm: Die Behörde guckt – im Dienste der Steuerzahler –, was unsere Regierung so mit dem ganzen Geld macht. Und wenn es verschwendet wird oder der Bund mal wieder einen Zuständigkeits- Wirrwarr veranstaltet, kann die EFK richtig frostig werden. Diese Woche meinte sie zum Beispiel, dass die mehreren Hundert Millionen Franken (!), die der Bund für die Bekämpfung des Fachkräftemangels ausgegeben hat, «keine nennenswerten Auswirkungen» hatten.