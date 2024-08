Nehmen wir an, es ruft jemand an und sagt, Putin habe heimlich geheiratet – und Johann Schneider-Ammann sei an seiner Hochzeit gewesen. Hängt man da den Hörer gleich ab? Und wenn nein: Was macht man stattdessen?

Na ja, erst einmal würde ich sicher ein bisschen zuhören. Wäre schon eine lustige Geschichte. Aber vor allem bräuchte ich in dem Fall sehr schnell Beweise – und zwar ganz harte. Ein Foto von Johann Schneider-Ammann an Putins Hochzeit würde ich aber sehr genau auf Manipulationen hin überprüfen.