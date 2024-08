… nichts davon ist bisher umgesetzt.

Das finde ich bedauerlich und nur bedingt nachvollziehbar. Die Schweiz ist in der komfortablen Lage, sich an anderen Ländern orientieren zu können, die sich schon länger mit dem Themenkomplex «Missbrauch im kirchlichen Umfeld» befassen. Gerade Deutschland funktioniert in vielem ähnlich. Dass die Schweiz jetzt scheinbar trotzdem bei null anfangen will, finde ich problematisch.



Und auch, dass ein Jahr nach dem 12. September immer noch nichts steht – also ein Jahr nachdem eine Pilotstudie nachgewiesen hat, dass es in der katholischen Kirche mehr als 1000 Missbrauchsfälle gab. Zumindest unabhängige Anlaufstellen hätte es bereits vor einem Jahr geben müssen. Denn auch das wusste man aus anderen Ländern: Wenn über Missbrauch berichtet wird, dann melden sich weitere Betroffene. Man hätte über Strukturen verfügen müssen, die die Leute professionell auffangen und betreuen können.