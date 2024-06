Tracy Chapman wich irgendwann The Smiths. Wenn ich die Songzeile «Driving in your car, I never, never want to go home» heute höre, reise ich zurück in die Vergangenheit. Da sitze ich im roten Cabriolet meiner Schulfreundin und singe, bis ich heiser bin. Die Matura ist bestanden, der Sommer liegt vor uns.