Das sind keine Bagatellen. Natürlich. Aber die Delikte sind weit entfernt von schweren Gewalttaten. Schauen wir uns die Auswirkungen des Bundesgerichtsentscheids genauer an: In rund 70 Fällen pro Jahr wird Gewalttätern überhaupt ein teilbedingter Vollzug gewährt, der weniger als ein Jahr dauert. Das ist im Promillebereich, pro Jahr werden gut 40’000 Strafurteile gefällt. Dass diese Verurteilten in den «Genuss» der elektronischen Überwachung kommen, dürfte die absolute Ausnahme sein.