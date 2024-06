Liebe Leserin, lieber Leser ...

... besonders Armutsbetroffene spüren die Kosten fürs Wohnen an allen Ecken und Enden.



Sie sind oft zum Zügeln gezwungen. «Weil sie sich die steigenden Miet- und Nebenkosten am alten Ort nicht mehr leisten können», erklärt Patrick Rademacher, Präsident von SOS Beobachter. Die Stiftung hilft in Notlagen unbürokratisch.



Und er wendet sich direkt an jene, die den grössten Beitrag dazu leisten: an die Leserinnen und Leser des Beobachters – an Sie.